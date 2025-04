Louis ist Partner des Endurotrainings am Nürburgring

Wer mit den Motorrad in Deutschland abseits der Straße unterwegs sein möchte, hat dazu nur wenige legale Möglichkeiten. Daher fand im vergangenen Jahr das „Freie Enduro Fahren“ am Nürburgring so starkes Interesse, dass eine Wiederholung an gut einem Dutzend Tagesterminen ansteht. Dabei werden die Teilnehmer von Instruktoren begleitet, die sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen zur Seite stehen und wertvolle Tipps fürs Offroadfahren geben können.

Die Veranstaltung der Initiative „Motorrad am Nürburgring“ ist nicht nur Training, sondern dient auch dem Erfahrungsaustausch. Louis ist exklusiver Partner und begleitet das Event mit verschiedenen Vorteilen, wie Goodies und Gutscheinen. Inhaber einer Louis-Card profitieren außerdem von einem zehn Prozent Preisnachlass. Termine sind von April bis Dezember ein- bis zweimal im Monat an einem Samstag oder Sonntag. Eine Terminübersicht gibt es im Internet auf www.louis.de/Magazin. (aum)