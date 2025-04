Vorschau: Neuling, Zukunft und Vergangenheit

Und noch eine neue chinesische Marke: Mit Denza will der chinesischer Autoriese BYD jetzt auch im Premium- und Luxus-Segment angreifen. Wir werfen nächste Woche einen ersten Blick auf Design und Technik der Modelle, die Mercedes, BMW und Co. Kunden abjagen sollen. Wir sprechen außerdem mit Alpine Geschäftsführer Max Müller über die Zukunft der Marke, die sich als erste der Renault-Gruppe vollelektrisch aufstellt. In die Vergangenheit führt Michael Kirchberger: Vor 60 Jahren rollte der B-Kadett von Opel auf die Wirtschaftswunderstraßen der Republik – wir sind mit dem Coupé durchs Rhein-Main-Gebiet gefahren.

Darüber hinaus halten wir Sie tagesaktuell über weitere Neuheiten und Entwicklung rund um Auto, Motorrad und andere Formen der Mobilität auf dem Laufenden. (aum)