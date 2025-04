180 Schüler und Schülerinnen schauen sich bei Opel um

Eigentlich richtet sich der „Girls‘ Day“ an Mädchen, um ihnen Berufschancen in eher unbekannten oder auch in eher männlich geprägten Arbeitsfeldern aufzuzeigen. Bei Opel am Stammsitz in Rüsselsheim wurde der heutige bundesweite Aktionstag aber gleich zum „Girls‘ and Boys‘ Day“, denn noch sind auch einige Ausbildungsplätze zum 1. September unbesetzt und werden Bewerbungen entgegengenommen.

Über 180 Schülerinnen und Schüler wurden von Opel-Chef Florian Huettl begrüßt. Die Workshops für die Mädchen waren schon drei Wochen vorher ausgebucht. Sie trugen Titel wie „Automobilproduktion hautnah erleben“, „Lasst die Roboter für Euch arbeiten“ oder „Lasst uns ein Auto programmieren und fernsteuern“. Weibliche Fach- und Führungskräfte boten den Heranwachsenden jede Menge Hintergrundinformationen und beantworteten die vielen Fragen. Einblicke gab es auch in die Arbeit der Werksfeuerwehr und einer Datenschutzbeauftragten.



Für die Jungs ging es zum Werksärztlichen Dienst am Opel-Stammsitz und zu einem eher weiblich geprägten Berufsbild. Dort erfuhren sie mehr über die Praxis vor Ort. Mit diesen Einblicken möchte Opel verstärkt auf das Berufsfeld aufmerksam machen und dem Fachkräftemangel in Pflegeberufen entgegentreten. Auch dieses Angebot stieß auf großes Interesse und war schon vor Wochen ausgebucht. (aum)