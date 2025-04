Kia holt Haushaltsgeräte ins Auto

Kia will gemeinsam mit LG Electronics Lösungen für mobile Arbeits- und Freizeiträume entwickeln. Basis sind die Elektrovans PBV-Plattform (Platform Beyond Vehicle). Auf der Seoul Mobility Show 2025 (–13.4.) stellen die beiden Unternehmen entsprechende Konzeptmodelle vor, die Haushaltsgeräte an Bord haben. Sie stehen für automobile Anwendungsmöglichkeiten wie rollendes Büro, fahrendes Studio oder Lounge auf Rädern.

Basis der beiden Konzeptfahrzeuge ist der Kia PV 5, wobei das Wort „Spielraum“ für die Flexibilität stehen soll. Das „Spielraum Studio Concept“ richtet sich an Solounternehmer, die viel unterwegs sind und sowohl Arbeitsfläche als auch Stauraum benötigen. Es ist mit KI-gesteuerten Haushaltsgeräten von LG ausgestattet. So sind zum Beispiel ein modular aufgebauter Ankleidebereich, Spiegel und eine Kaffeemaschine in den Innenraum integriert. KI kann den Zeitplan des Nutzers überprüfen, die verbleibende Reisezeit zum Zielort berechnen und entsprechende Geräteeinstellungen empfehlen.



Das zweite Beispiel „Spielraum Glow Cabin Concept“ zielt darauf ab, die wachsende Nachfrage nach Picknick-Erlebnissen im Auto zu befriedigen. Es beinhaltet Geräte wie Kühlschränke, Lichtwellenöfen und Weinkühlschränke für die Freizeitnutzung des Fahrzeugs. Jedes Gerät verfügt über Stimmungspanel, die sich in der Farbe je nach Vorlieben des Benutzers anpassen lassen.



Kia und LG arbeiten daran, auf den Konzepten basierende Serienmodelle in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres auf den Markt zu bringen. (aum)