DTM-Vorbereitung: Einer blieb unter einer Minute und 22 Sekunden

Gestern haben sich in der Motorsport-Arena in Oschersleben die Teams auf den Saisonauftakt des Deutschen Tourenwagen Masters am letzten Wochenende dieses Monats vorbereitet. Beim offiziellen Testtag der 24 Fahrer kamen erstmals auch synthetischer Kraftstoff und neue Slicks zum Einsatz. Die Tagesbestzeit sicherte sich Thomas Preining im Porsche 911 GT3 R von Manthey. Der DTM-Meister von 2023 blieb mit 1:21,887 Minuten als Einziger auf der knapp 3,7 Kilometer langen Strecke unter der 1:22.000-Minuten-Marke.

Die 15 Teams schicken zum Saisonauftakt am Rennwochenende vom 25. bis 27. April insgesamt 24 Fahrer in der Magdeburger Börde an den Start. Sie kommen aus zwölf Nationen und fahren Autos neun verschiedener Marken. Vertreten sind GT-Rennwagen von Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche. Acht Rennwochenenden in drei Ländern mit insgesamt 16 Läufen entscheiden dann über den neuen Meister. (aum)