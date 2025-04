Seoul 2025: Hyundai stellt Nexo der zweiten Generation vor

Hyundai stellt auf der morgen beginnenden Seoul Mobility Show (–13.4.) in Südkorea die zweite Generation seines Brennstoffzellen-SUV Nexo sowie das Facelift des Ioniq 6 vor. Der Nexo zeigt klare Kante(n) im Stil des Santa Fe, während der areodynamisch geformte Ioniq noch feinere fließendere Linien bekommt.

Der Nexo der zweiten Generation ist länger, höher und breiter als der Vorgänger und hat einen etwas größeren Wasserstofftank. Auch der Innenraum wurde komplett neu gestaltet, der an einigen Stellen weich mit Stoffen gepolstert ist. Das gebogene Display fasst zwei jeweils 12,3 Zoll große Bildschirm zusammen, dazu kommt ein zwölf Zoll messendes Head-up-Display. Die Mittelkonsole ragt mit erhöhtem Stauraum wie eine Insel hervor. Die digitalen Displays der Seitenspiegel sind nahtlos in das Armaturenbrett integriert. Der Nexo bietet viel Platz und Komfort, zahlreiche Elemente bestehen aus nachhaltigen Materialien .



Das neue Motorsystem erhöht die Gesamtleistung um 55 kW (75 PS) auf 190 kW (258 PS). Die Batterieleistung verdoppelt sich von 40 kW auf 80 kW (109 PS). Damit beschleunigt der Nexo in 7,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das ist fast anderthalb Sekunden schneller als bisher. Ein intelligentes regeneratives Bremssystem nutzt vorausschauend Navigationsdaten zum Rekuperieren. Die Reichweite des Nexo mit einer Tankfüllung beträgt bis zu 700 Kilometer. Auf den Markt kommen soll er noch in diesem Jahr.



Den überarbeiteten Ioniq 6, den es erstmals auch in der sportlichen Ausführung N Line geben wird. Das Fahrzeug erhält eine höhere Motorhaube, ein neues Frontdesign und einen verlängerten Heckspoiler. Mittelkonsole und Lenkrad wurden umgestaltet, die Türverkleidungen bestehen aus neuen, hochwertigen Materialien und die Anzeige der Klimaanlage wurde vergrößert. (aum)