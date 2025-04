Der Opel Vivaro Electric gibt sich sportlich

Opel bietet den Vivaro Electric jetzt auch in der neuen Ausstattung „Sportive“ an. Sie zeigt sich vor allem in einer charakteristischen Fahrzeugbeklebung in schwarzem Streifenmuster mit gelben Akzenten. Stoßfänger, Türgriffe und die Verkleidung der Schiebetürschiene sind in Wagenfarbe lackiert, die Außenspiegelkappen und Seitenleisten schwarz. Armaturenbrett und Türverkleidungen sind ebenfalls in Schwarz gehalten.

Der Vivaro Sportive verfügt außerdem über 17-Zoll-Leichmetallfelgen sowie LED-Scheinwerfer und -Tagfahrlicht. Zur serienmäßigen Ausstattung gehören außerdem die Pakete „Connect Nav“, „Sight & Light“, „Dynamic Surround View“ mit digitalem Rückspiegel, „Comfort“ und „Winter“.



Der Opel Vivaro Electric ist als Kastenwagen und als Doppelkabine zu Nettopreisen von 48.500 Euro bzw. 51.500 Euro bestellbar. (aum)