Webasto baut rund 650 Stellen ab

Webasto wird bis Ende des Jahres rund 650 Stellen abbauen. Das Unternehmen hat sich mit der Arbeitnehmervertretung auf eine sozialverträgliche Lösung verständigt. Die betroffenen Mitarbeiter sollen in eine Transfergesellschaft wechseln können, die sie über maximal zwölf Monate bei der Vermittlung einer neuen beruflichen Perspektiven hilft. Der Schwerpunkt des Stellenabbaus beim Automobilzulieferer liegt auf Arbeitsplätzen in der Verwaltung und Entwicklung. Zudem werden Kapazitäten in der Produktion an die veränderte Nachfrage angepasst. Betroffen sind die Standorte Gilching, Hengersberg, Neubrandenburg und Utting sowie die Firmenzentrale in Stockdorf bei München. (aum)