Der AvD driftet in die neue Saison

Im Rahmen der Tuning Masters am Samstag, 5. April, startet auch die „AvD Drift Championship“ des Automobilclubs von Deutschland auf dem Hockenheimring in die Saison. Auf dem Programm stehen ein Trocken-Training und zwei 20-minütige Durchgänge. Zuschauer haben außerdem die Möglichkeit, im Drift-Taxi über den Hockenheimring zu fahren. Im Fernsehen ist wird die noch junge Rennserie bei RTL Zwei in der Sendung „Grip – Das Motormagazin“ präsentiert. (aum)