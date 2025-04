Skoda eröffnet Montagewerk in Vietnam

Mit dem regionalen Partner Thanh Cong Group hat Skoda in Vietnam ein Montagewerk eröffnet. Dort werden die indischen Modelle Kushaq und Slavia auf Basis von importierten CKD-Bausätzen (completely knocked-down) gefertigt. Die in der vietnamesischen Provinz Quang Ninh angesiedelte Fabrik in Hafennähe verfügt über Schweißstationen, eine Lackiererei und die eigentliche Fertigungslinie.

Skoda exportiert seit anderthalb Jahren Fahrzeuge nach Vietnam und führt dort die Aktivitäten des Volkswagen-Konzerns im Verband Südostasiatischer Nationen (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN). Aktuell gibt es 15 Händler im Land, die Zahl soll sich bis zum Jahresende etwas mehr als verdoppeln. (aum)