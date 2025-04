Sascha Wolfinger übernimmt die globale Kommunikation bei Opel

Sascha Wolfinger (52) wird zusätzlich zu seiner Funktion im Stellantis-Konzern nun auch die globale Kommunikation der Marken Opel und Vauxhall leiten. Er folgt auf Harald Hamprecht, der das Unternehmen nach 13 Jahren auf eigenen Wunsch verlässt.

Sascha Wolfinger wird gleichzeitig Mitglied des Executive Committee der Opel Automobile GmbH. Der ehemalige FCA-Pressechef, der 2003 zu Fiat kam, verantwortet bereits die Gesamtkommunikation von Stellantis in Deutschland und erweitert mit der neuen Rolle seinen bisherigen Aufgabenbereich. Er berichtet in beiden Funktionen an Marken- und Stellantis-Deutschland-Chef Florian Huettl. (aum)