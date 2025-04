Louis öffnet wieder die Filiale in Kassel

Gut ein Jahr diente das Zelt von Louis in der Frankfurter Straße in Kassel als Übergangslösung, nachdem die örtliche Filiale bei einem Unwetter schwer beschädigt worden war. Am 7. April wird dort zum letzten Mal Motorradzubehör und -bekleidung verkauft. Zwei Wochen später, am 25. April, wird dann die Filiale in Kassel nach der Sanierung an gleicher Stelle wieder eröffnet. Die Verkaufsfläche wird über 1300 Quadratmeter groß sein.

Die Eröffnung wird am Freitag und am Samstag, 26. April, groß gefeiert. Es gibt ein spannendes Gewinnspiel, bei dem es unter anderem Tickets für den Moto GP am Sachsenring gibt. Zudem werden am Eröffnungswochenende verschiedene Artikel mit Preisnachlass angeboten. Unter anderem gibt es Louis-Hartschalenrucksack für fünf statt für 49,99 Euro, der Preis für Abdeckhaube Pure wird um die Hälfte gesenkt und das Kommunikationssystem von Sena in der Louis Edition kostet statt 299 Euro nur 199 Euro. (aum)