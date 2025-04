DHL liefert Vinfast-Teile innerhalb von 24 Stunden

Vinfast, vietnamesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, ist eine Partnerschaft mit DHL eingegangen. Die One-Stop-Shop-Logistiklösung ermöglicht die Lieferung von Fahrzeugteilen binnen 24 Stunden. Der niederländische „DHL Supply Chain“-Standort Holtum hält Ersatzteile für alle Modelle bereit. Auch sämtliche Formalitäten werden dort erledigt. Neben dem Hauptvertriebszentrum in Holtum lagert DHL Batterien und Komponenten für die europäischen Modelle VF 6 und VF 8 zusätzlich in einer Niederlassung in der Tschechischen Republik. Die Standorte beliefern die Märkte Frankreich, Deutschland und Niederlanden. (aum/av)