Der Hyundai Inster geht unter die Gamer

Hyundai stellt auf der Seoul Mobility Show in Südkorea (–13. 4.) die Fahrzeugstudie Insteroid vor. Dahinter verbirgt sich ein von Designmerkmalen der Gamingszene inspirierter Inster, der vom europäischen Designteam in Rüsselsheim entworfen wurde. „Es geht nicht nur darum, wie er aussieht, sondern auch darum, wie er klingt und wie er sich anfühlt“, erläutert Simon Loasby, Senior Vice President und Head of Hyundai Design Center.

Zu den Merkmalen des gut 30 Zentimeter längeren und zwei Meter breiten Insteroid gehören eine vergrößerte Karosserie, speziell für die Rennstrecke optimierte Räder und ein Heckspoiler, während ein Diffusor und Lufteinlässe an den Radkästen für eine verbesserte Aerodynamik sorgen. Zur Optimierung der Leistung und Reduzierung des Gesamtgewichts ist ein gewichtsoptimierter Gitterrohrrahmen verwendet worden.



Beim Cockpit setzten die Gestalter auf ein reduziertes, gamifiziertes Design mit Sportsitzen, Überrollkäfig und spezieller Instrumentenanzeige für ein intensives Fahrgefühl. Alle Bedienelemente sind vollständig anpassbar. Für die Elektrostudie wurde auch ein markantes, individuelles Fahrgeräusch entwickelt. Der Hyundai Insteroid verfügt über einen Drift-Modus und ein integriertes „Beat House“-Soundsystem. Das so genannte Message Grid ermöglicht personalisierte Interaktionen. An verschiedenen Stellen sichtbar, symbolisiert das Boost-Icon verschiedene, einzigartige Persönlichkeiten und soll die emotionale Verbindung zwischen Auto und Fahrer stärken.



Die weiße Lackierung wird durch ein einzelnes und auffälliges Designmerkmal in Orange ergänzt. Abgerundet wird die Optik durch die reflektierende Rennlivree mit „Insteroid“-Schriftzug. Im Interieur werden Stoffe mit 3-D-Effekt aus recyceltem Garn verwendet. (aum)