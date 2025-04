Der mit den Stellantis-Konzern verbundene chinesische Hersteller Leapmotor ergänzt die Baureihe C10 um eine Variante mit Reichweitenverlängerung. Der C10 Reev kombiniert einen 158 kW (215 PS) starken E-Motor mit einem 1,5-Liter-Verbrennungsmotor (68 PS/50 kW), der als Generator fungiert, um bei Bedarf den 28,4 kWh starken Akku mit Energie zu versorgen, der außerdem an einer Schnellladesäule in 18 Minuten von 30 auf 80 Prozent aufgeladen werden kann.

Beim C10 Reev ist der Elektromotor in erster Linie für den Antrieb verantwortlich und erreicht als Solist, so Leapmotor, eine elektrische Reichweite von 145 Kilometern. Danach greift der Verbrennungsmotor ein und sorgt für eine kombinierte Reichweite von mehr als 900 Kilometern, bis der 50 Liter fassende Tank mit Sprit gefüllt werden muss.



Verpackt ist die Technik in einem für diese Fahrzeugklasse typischen Design. Die glatte Karosserie ist gefällig und entspricht dieser stillschweigenden Übereinkunft. Im Innenraum spendierten die chinesischen Kreativen dem C10 Reev wertige und gut verarbeitete Materialien und strichen gleichzeitig analoge Schalter, sodass die Bedienung über den zentralen Bildschirm erfolgt.



Der C10 Reev steht für 39.100 Euro bei den Händlern. (aum)