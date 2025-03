Renault Group stützt Sanierungsfall Nissan

Um den strauchelnden Allianzpartner Nissan zu unterstützen, hat Renault neue strategische Projekte angekündigt. Demnach werden die Franzosen die 51-prozentige Beteiligung von Nissan an der Renault Nissan Automotive India Private Ltd (RNAIPL) übernehmen und dadurch künftig 100 Prozent des indischen Unternehmens halten. Nissan will dennoch seine Präsenz in Indien beibehalten und auch künftig dort Modelle produzieren, darunter den neuen Nissan Magnite, eine wichtige Stütze für künftige Expansionspläne des Unternehmens.

Das RNAIPL-Werk in Chennai verfügt über eine Produktionskapazität von über 400.000 Einheiten. Es produziert derzeit Fahrzeuge auf den CMFA- und CMFA+-Plattformen und bietet mit der Einführung der CMF-B-Plattform im nächsten Jahr mit vier neuen Modellen gute Möglichkeiten für weitere Entwicklungen.



Darüber hinaus soll Nissan von seiner Verpflichtung entbunden werden, in die Elektroautosparte Ampere zu investieren. Die vereinbarten Produktprojekte sollen dennoch fortgesetzt werden. Darunter auch die Entwicklung und Fertigung eines von Nissan designten Derivats des neuen Renault Twingo. (aum)