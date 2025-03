Die zum amerikanischen Hersteller Thor Industries gehörende Erwin Hymer Gruppe kündigt eine neue Marke mit dem Namen Corigon an, mit der das Niedrigpreis-Segment abgedeckt werden soll. Der Einstiegspreis der Modelle soll unter 60.000 Euro liegen, Fiat Ducato und Ford Transit sollen die Basis für die 12 Grundrisse von Teilintegrierten und Kastenwagen liefern.

Gefertigt werden die neuen Modelle beim Hymer-Tochterunternehmen Laika im toskanischen San Casciano, zwischen Florenz und Siena gelegen. Dort sollen künftig auch die kostengünstigen Reisemobile und Campervans der Marke Ahorn Camp entstehen, wie in einem Kooperationsvertrag jetzt vereinbart wurde. Bislang lässt Ahorn in einem Werk der Trigano-Gruppe in Poggibonsi fertigen, das nur 25 Kilometer von San Casciano entfernt liegt.



Die Modelle der neuen Marke und die neuen Ahorn-Camper werden auf dem Caravan Salon Düsseldorf Ende August debütieren. (aum)