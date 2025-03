Produktion des Jeep Avenger 4xe gestartet

Das Stellantis-Werk im polnischen Tychy hat die Produktion des allradgetriebenen Jeep Avenger 4xe aufgenommen. Als erstes Fahrzeug lief ein Modell der auf 4806 Exemplare limitierten Sonderserie The North Face Edition vom Band. Darüber hinaus ist der Allrad-Avenger in den Ausstattungsvarianten Upland und Overland erhältlich.

Alle Versionen sind mit einem 48-Volt-Hybridsystem ausgestattet, das einen 136 PS (100 KW) starken 1,2-Liter-Turbobenziner mit zwei 21-kW-Elektromotoren an der Vorder- und Hinterachse kombiniert. Diese Konfiguration sorgt für einen variablen Allradantrieb und ist mit einem 6-Gang-Doppelkupplungs-Automatikgetriebe gekoppelt, das es dem Fahrzeug ermöglicht, bei niedrigen Geschwindigkeiten im Elektromodus zu fahren. Die Preise starten in der Ausstattungsvariante Upland ab 33.600 Euro.



Das Werk in Tychy ist der weltweit einzige Hersteller des Jeep Avenger, produziert dort aber auch weitere Stellantis-Modelle, wie etwa den Alfa Romeo Junior, Fiat 600 oder Lancia Ypsilon. Im vergangenen Jahr verließen dort 224.017 Autos die Werkshallen. (aum)