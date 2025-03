Die Motorsport-Arena feiert den Frühling

Mit dem traditionellen „Arena Autofrühling“ startet die Motorsport-Arena Oschersleben nach dem Börde-Tourenwagen-Cup am vergangenen Wochenende offiziell in die Publikumssaison. Geboten werden am 5. April ab 10 Uhr bei freiem Eintritt Motorsport zum Anfassen, Mitmachaktionen und ein Showprogramm sowie Infos rund um Freizeit und Reisen. Vorgestellt wird natürlich auch der diesjährige Rennsportkalender.

„Unser Programm präsentieren wir nicht nur irgendwie, sondern auch mit einer ganz besonderen Fahrzeugausstellung. Selbst Schmuckstücke aus Berlin haben sich angekündigt, um hier zu zeigen, was es zu Events wie dem Fast Car Festival oder der Asia Arena in diesem Jahr zu sehen geben wird“, freut sich Curlie Stephan, Auszubildende Veranstaltungskauffrau. Alleine dazu werden rund 70 Fahrzeuge erwartet.



Neben den Oldtimer Trackdays auf der Rennstrecke erwartet die Besucher eine umfangreiche Ausstellermeile mit Händlern und Vereinen, Hubschrauberrundflügen sowie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Regionale Sportvereine präsentieren sich mit Mitmach-Aktionen, bei denen Besucher selbst aktiv werden können. Im Rahmen des Formats „Schlag den Sportler“ besteht außerdem die Möglichkeit, in verschiedenen Disziplinen gegen Athletinnen und Athleten der Region anzutreten. Eine Autogrammstunde ergänzt das Programm



Unter dem Motto „Urlaub vor der Haustür“ informiert die Veranstaltung zudem über regionale Ausflugsziele und Freizeitangebote, die Inspiration für Kurztrips und Tagesausflüge im direkten Umfeld der Arena bieten.



Bevor auch der BMW von Schubert Motorsport beim Autofrühling gezeigt wird, fährt er am 2. April beim offiziellen DTM-Testtag. Zuschauer können für fünf Euro dabei die ersten Fahrten der Saison verfolgen. Die Meisterschaft startet dann am letzten April-Wochenende. (aum)