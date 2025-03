Triumph sponsert die Enduro-Weltmeisterschaft

Gerade erst hat Triumph seine beiden Sportenduros TF 250-E und TF 450-E vorgestellt, da verkünden die Briten auch schon, dass sie einer der offiziellen Sponsoren der Enduro-GP-Weltmeisterschaft werden. Der erste Lauf findet am 4. April im portugiesischen Fafe statt. Vor dem Eröffnungsabend können Fans auch erstmals einen Blick auf die beiden neuen Modelle werfen. In der Meisterschaft werden sie von Super-Enduro-Champion Jonny Walker sowie dem fünfmaligen Weltmeister Ivan Cervantes gefahren. Manager des Werkteams ist der viermalige Enduro-WM-Champion.

Nach dem Auftakt in Portugal stehen sechs weitere Läufe in Spanien, Schweden, Rumänien, Wales, Frankreich und Italien auf dem Programm. Das Finale der Enduro-WM findet dann Mitte Oktober in der ehemaligen MZ-Stadt Zschopau im Erzgebirge statt. (aum)