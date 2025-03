Vorschau: Neuer Name, stärkster Abarth und junge Menschen bei Ferrari

Der chinesische Elektrospezialist Leapmotor, an dem der Stellantis-Konzern beteiligt ist, bringt mit dem C10 REEV ein Elektroauto mit Range Extender auf den Markt. So soll die Reichweitenangst beseitigt werden. Und noch ein neues Modell: Aus Ssangyong wird KGM und zum Namenswechsel gibt es gleich ein Mittelklasse-SUV, den Actyon. Er hat mit dem gleichnamigen ehemaligen SUV-Coupé von Ssangyong nichts mehr gemeinsam. Michael Kirchberger macht eine Probefahrt.

Seit mehr als 75 Jahren veredelt Abarth Fiat-Serienmodelle mit Rennsporttechnologie zu kleinen dynamischen Kraftpaketen. Auch im Elektrozeitalter setzt die Marke mit dem Skorpion-Logo ihr Tradition fort. Mit dem Abarth 600e, in Zusammenarbeit mit Stellantis Motorsport entwickelt und bis zu 280 PS Leistung, rollt nun der bis dato stärkste Serien-Abarth zum Händler. Frank Wald ist schon mal eingestiegen.



Mit dem Enyaq hat Skoda eines der meistverkauften Elektroautos in Europa geschaffen. Die Baureihe erhält eine umfangreiche Auffrischung, die sich äußerlich an die neue Designsprache der Marke anlehnt. Dank optimierter Aerodynamik vergrößert sich die Reichweite, es werden mehr nachhaltige Materialien verwendet und die Serienausstattung erweitert. Martin Wittler stellt das Update im Fahrbericht näher vor.



Künstliche Intelligenz, Wasserstoff, E-Mobilität – wir berichten über die Mobilitätstrends der Hannover Messer. Die Leistungsschau der deutschen Industrie bietet auch in diesem Bereich spannende Einblicke und zahlreiche Innovationen.



Wie wird man eigentlich Mechatroniker bei Ferrari? Und was erwartet eine in dem Beruf? Junge Menschen können beim Zukunftstag in Autohäusern der ikonischen Sportwagenmarke einen Blick hinter die Kulissen werfen.



Citroën stellt seine Elektroflotte auf Sylt vor, wo Einheimische und Inselbesucher sie jederzeit Probe fahren können. Vom Leichtkraft-Zweisitzer Ami über C3 und C4 bis Berlingo, Spacetourer und Jumpy hat die französische Stellantis-Tochter inzwischen in nahezu allen Baureihen eine Stromer-Variante anzubieten. Frank Wald hat sie sich einmal näher angeschaut. DS Automobiles verwöhnt derweil seine Kunden jetzt auch mit Ereignissen, die man nicht kaufen kann. Wir waren bei dem Event Louvre by night in Paris dabei.



