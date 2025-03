Wann haben Sie zuletzt in einem Auto ohne Radio gesessen? Zumindest in der Basisversion bringt der Citroën e-C3 keines mit, sondern serienmäßig nur einen Smartphonehalter samt USB-Anschluss. Gleichwohl bekommt man derzeit kein anderes elektrisches B-Segment- Fahrzeug aus europäischer Produktion für diesen Preis. Lediglich 23.300 Euro verlangen die Franzosen für ihren 4,02 Meter langen fünfsitzigen Viertürer. Er bringt dabei unter anderem Klimaanlage, Tempomat und einen aktiven Spurverlassenswarner mit.

Der 83 kW (113 PS) starke Elektromotor beschleunigt den kleinen Stromer in ausreichenden elf Sekunden auf Tempo 100. Bei 132 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Die „Advanced Comfort“-Federung verdient ihren Namen zu Recht, und das kompakte, fast schon viereckige Lenkrad liegt überraschend gut in der Hand. Der dreifarbige Innenraum mit einer durchgehenden, aber leider etwas zu schmalen Ablagekuhle unter dem Armaturenbrett wirkt gefällig.



Wer mehr möchte als die Basis namens You will, der bekommt in zwei Schritten (You plus und Max) zu jeweils rund 2200 Euro besser ausgestattete Varianten, die dann zum Beispiel auch ein Infotainmentsystem mit 10,25 Zoll großem Bildschirm bieten. Doch Citroën geht auch in umgekehrter Richtung noch weiter: Angekündigt ist ein Einstiegsmodell für knapp unter 20.000 Euro mit dann rund 200 Kilometern Reichweite. Das dürfte für die meisten Pizza- und Pflegedienste oder die Nutzung als Elterntaxi wohl reichen. (aum)