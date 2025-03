Yamaha richtet Superjet-Cup aus

Im Rahmen der Deutschen Jetski-Meisterschaft veranstaltet Yamaha zusammen mit dem DJSV (Deutscher Jet Sport Verein) zum dritten Mal in Folge den „Yamaha SuperJet Cup“. Errichtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Fahrer und findet der Cup an drei Wochenenden im Mai, August und September statt. Teilnehmen darf jeder, der mindestens 16 Jahre alt ist und regelkonformen Yamaha Superjet ab Modelljahr 2023 mit Viertakt-Motor der GP4-Klasse besitzt und auf einem Bojenkurs sportlich bewegen kann.

Das erste Rennwochenende findet in Bornerbroek in den Niederlanden statt, die anderen beiden Veranstaltungen im Großraum Leipzig. Die drei besten Fahrer des Yamaha-Cups erhalten Preisgelder von 300 Euro bzw. 200 und 100 Euro. Der stärkste Rookie gewinnt eine eine Yamaha Snowmobil Experience in Schweden. Neulinge bekommen ein komplettes Paket mit Superjet und Fahrerausrüstung zum Preis von 9885 Euro und müssen vorher ein Lizenztraining absolvieren, für das Yamaha die Kosten ebenso übernimmt wie die anfallenden Startgerbühren inklusive Versicherung (www.yamaha-motor.eu/de/de/waverunners/superjet-cup/). (aum)