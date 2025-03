Frühjahrscheck bei Hyundai

Nach den Wintermonaten, in denen Streusalz, Regen und Schnee zusammen mit niedrigen Temperaturen Spuren an Fahrzeugen hinterlassen haben, bietet Hyundai einen Frühjahrscheck an. Bis Ende Mai prüfen die Werkstätten der Vertriebspartner Fahrzeugkomponenten wie Bremsen, Beleuchtung, Reifen und die Klimaanlage.

Darüber hinaus werden zum Frühjahr Leistungen wie ein professioneller Räderwechsel samt Einlagerung der Winterreifen angeboten. Beim Klimaservice wird die Klimaanlage desinfiziert und der Pollenfilter gegen einen leistungsfähigen Aktivkohlefilter getauscht. Zudem können Kunden Originalzubehör für die Urlaubsfahrt erwerben, etwa Fahrradträger.



Mit steigenden Temperaturen nimmt auch das Risiko für Marderschäden wieder zu. Hier bietet Hyundai einen Ultraschallschutz an, der die Tiere mit variablen, für das menschliche Ohr unhörbaren Tönen vertreibt. Mit Batteriebetrieb kostet der „Marderschutz Ultraschall“ 90 Euro, mit Anschluss an das Bordnetz kostet er 137 Euro (jeweils plus Einbau).



Alternativ gibt es den „Marderschutz Hochspannung“ , der den Marder mit einem kurzen Impuls bei geringer Stromstärke und hoher Spannung vertreibt. Die batteriebetriebene Variante kostet – ebenfalls jeweils ohne Einbau – 263 Euro, das Modell für das Bordnetz 231 Euro.(aum)