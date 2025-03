Fiat kleidet den Scudo sportlich

Fiat bietet den Transporter Scudo jetzt in beiden Antriebsvarianten in der Ausführung „S-Design“ an. Markante Details der Sonderausführung sind die spezifische Karosseriefarbe sowie Zierstreifen auf den Fahrzeugflanken und der Motorhaube. Die Serienausstattung umfasst in Wagenfarbe lackierte Stoßfänger, Voll-LED-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, elektrisch einklappbare Außenspiegel sowie 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design „Diamond Cut“. Ebenfalls an Bord ist das Moduwork-System, das die umklappbare die Beifahrersitzbank in einen Arbeitsplatz umwandelt, der nahtlos in den Laderaum integriert werden kann. Das Ausstattungspaket „Winter“ umfasst zusätzlich beheizbare Vordersitze und ein beheizbares Lederlenkrad.

Fiat Scudo S-Design und Fiat E-Scudo S-Design bieten serienmäßig das schlüssellose Zugangs- und Startsystem, die Audioanlage IVI High mit integriertem Navigationssystem, das Dynamic-Surround-View-System mit digitalem Rückspiegel und 180-Grad-Kamera, Parksensoren vorne und hinten inklusive seitlicher Hinderniserkennung, Toter-Winkel-Assistent und Rückfahrkamera.



Eine Preisangabe gibt es noch nicht. (aum)