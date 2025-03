Skoda optimiert den Fabia RS Rally 2

Skoda hat inzwischen 150 Fabia RS Rally 2 an Kunden übergeben, die bislang mehr als 600 Podestplätze erreicht haben. Die Motorsportabteilung hat nun ein umfassendes Paket leistungssteigernder Komponenten homologieren lassen. Die neueste Entwicklungsstufe steht sowohl den Käufern neuer Fahrzeuge als auch den Nutzern bereits ausgelieferter Fabia RS Rally 2 zur Verfügung.

Das „Packet 25“ verbessert die thermodynamischen Eigenschaften des Antriebsstrangs. Neuerungen an der Abgasanlage optimieren den Abgasstrom und verbessern Gemischaufbereitung sowie Verbrennung. Ein optimierter Abgaskrümmer senkt den Energiebedarf für den Gaswechsel in den Brennräumen um 27 Prozent. Weitere Modifikationen an der Abgasanlage senken das Gewicht und tragen in Verbindung mit einer neuen Motorsteuerungssoftware zu einer Leistungssteigerung bei.



Zu den wichtigsten Optimierungen gehören die neu entwickelten Schotterdämpfer. Sie sind auf höhere Lasten ausgelegt und erzielen auf anspruchsvollen Schotterstrecken eine längere Haltbarkeit. Die Modifikationen betreffen Änderungen am Ausgleichsbehälter und mehreren internen Komponenten wie Dichtungen. Das Gewicht der Dämpfer bleibt dabei unverändert. Der verbesserte Schutz der hinteren Achsträger optimiert die Lebensdauer von Antriebswellenmanschetten, Bremssätteln und Bremskühlschläuchen. Darüber hinaus verlängern neu entwickelte Dichtungen für die Aufhängung die Laufzeit der Uniballgelenke erheblich.



Die auffälligste äußere Veränderung kommt dem Wohlbefinden der Fahrer zugute: Die neu gestaltete Lüftungsklappe im Dach verbessert den Luftstrom in den Innenraum, weist eine optimierte Filterfunktion auf und verhindert das Eintreten von Wasser. Neue Rennsitze mit zwei Kilogramm weniger Gewicht tragen zu einem tieferen Fahrzeugschwerpunkt bei. (aum)