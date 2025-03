Porsche wird noch digitaler und erweitert zum Modelljahreswechsel sein Infotainment. Das Porsche Communication Management (PCM) wird in den Baureihen 911, Taycan, Panamera und Cayenne grundlegend überarbeitet und bietet Zugriff auf das vom Macan bekannte neue App Center. Neu sind zudem Dolby Atmos für ein verbessertes Klangerlebnis, der digitale Assistent Amazon Alexa und ein erweitertes Connect-Paket.

Dank neuer Hardware arbeitet das PCM nun schneller. Die optimierte Rechenleistung wird von zusätzlichen Funktionalitäten, wie dem direkten Zugriff auf eine Vielzahl von Drittanbieter-Apps flankiert. Das „Porsche Connect“-Paket ist für zehn Jahre im Serienumfang enthalten. Das Porsche App Center bietet nach dem Vorbild bekannter App-Stores aus dem Smartphone- oder Tablet-Bereich direkten Zugriff auf eine Vielzahl von Anwendungen aus unterschiedlichen Kategorien. Zur Auswahl steht ein breites Angebot an eigenen und an Drittanbieter-Apps für Musik-, Video- und Podcast-Streaming sowie Newsdienste, Mediatheken und Wetter-Apps. Weitere Anwendungen erlauben das Recherchieren von Sehenswürdigkeiten, von attraktiven Fahrstrecken und von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge. Gaming-Apps, eine Karaoke-Funktion und Apps zur Steuerung von Smart-Home-Funktionen runden das Angebot ab.



Erstmals kann neben dem Porsche Voice Pilot auch Amazon Alexa als digitaler Assistent während der Fahrt genutzt werden. Mit dem Dienst lassen sich beispielsweise Smart-Home-Funktionen wie automatische Garagentore oder Hausbeleuchtungen steuern. Weitere typische Funktionen sind die Recherche von Informationen, das Erstellen und Bearbeiten von To-do- und Einkaufslisten, das Abspielen von Podcasts und Musik oder das Nachrichten und Wetterbericht. Medien und unterstützte Apps von Drittanbietern lassen sich ebenfalls mit Alexa steuern. Der Dienst startet per Sprachbefehl oder per individuell konfigurierter Taste beziehungsweise über eine Schaltkachel im PCM.



Mit dem PCM-Update bekommen Fahrzeuge, die über ein Audiosystem von Bose oder Burmester verfügen, die Raumklangtechnologie Dolby Atmos. Einzelne Audiospuren und Klänge können an beliebiger Stelle um den Hörer herum platziert werden und steigern den Hörgenuss und das Klangerlebnis. (aum)