Weitere Motorisierung für den e-Vito

Mercedes-Benz bietet den e-Vito Kastenwagen in einer weiteren Antriebsvariante an. Neben der bisherigen Version mit einer Batteriekapazität von 60 kWh und 85 kW (116 PS) starkem Elektromotor gibt es künftig auch eine Ausführung mit 90 kWh großem Akku und 150 kW (204 PS) Spitzenleistung sowie einem Drehmoment von 365 Newtonmetern. Die größere Batterie ermöglicht Reichweiten von bis zu 480 Kilometern und ist auch für die 85-kW-Ausführung des e-Vito erhältlich. Der Basispreis für die neue, leistungsstärkere Variante beträgt 46.008 Euro (brutto) plus Nebenkosten. (aum)