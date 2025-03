Zwei Tage mit dem Oldtimer rund um Berlin

Mit der diesjährigen Runde geht die „Rund um Berlin-Classic“ des Automobilclubs von Deutschland (AvD) am 9. und 10. Mai in ihr 20. Jahr. Ausrichter ist der Großherzogliche Mecklenburgische Automobil-Club und Start im Herzen Potsdams (Lustgarten). Die erste Etappe führt die Fahrer und Beifahrer zum Militärhistorischen Museum in Berlin-Gatow, bevor es weiter nach Wustermark und Paaren (Glien) geht. Auf der Strecke warten fahrerische Prüfungen und spannende Sonderaufgaben wie ein „heißer Draht“-Wettbewerb mit Gabelstaplern und eine Fahrt durch die Brandenburger Landwirtschaftsausstellung, umringt von historischen Landmaschinen sowie Nutztieren.

Am zweiten Tag geht es über 265 Kilometer durch den Fläming, mit Stationen in Beelitz, Treuenbrietzen, Wittenberg und Dessau, bevor das Ziel am Schwielowsee im Precise Resort Werder erreicht wird. Am Abend werden dort dann die Preise vergeben.

Angemeldet haben sich auch Teams aus England, Hongkong und Australien. Ältestes Fahrzeug ist ein Ford Modell T Cabriolet aus dem Jahr 1914. Weitere Klassiker und Raritäten stammen von namhaften Marken wie Citroën, Buick, Horch und Bentley. Zu den Vorkriegsoldtimern zählt ein BMW 328, der von der 23-jährigen und damit jüngsten Starterin Erna Füsting gesteuert wird. Auch exklusive Fahrzeuge der jüngeren Jahrgänge sind vertreten, darunter ein Ferrari 512 BB und ein Wartburg 353 WR Rallye, gefahren vom DDR-Meister Jürgen Hellmann.



Die 75 Startplätze sind bereits alle vergeben. Interessierte können sich aber noch auf die Warteliste setzen lassen. (aum)