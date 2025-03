Alpine lädt zur Blauen Nacht

Alpine mit der Markenfarbe Blau lädt zur „Blue Night“ ein: Von morgen an bis 8. Mai können Interessenten dabei den A 290 kennenlernen. Neben einer Sitzprobe in Europas „Car of the Year 2025“ steht bei der Abendveranstaltung von Alpine-Vertriebspartnern in zwölf Großstädten unter anderem eine Live-Art-Performance auf dem Programm. Zudem kann vor Ort der Termin für eine Probefahrt vereinbart werden. Alle Besucher der „Blue Night“ haben zudem die Chance, ein Wochenende mit dem sportlichen Ableger des vollelektrischen Renault 5 zu gewinnen.

Der Alpine A 290 wird in zwei Motorisierungen mit 130 kW (177 PS) und 160 kW (218 PS) sowie bis zu 380 Kilometern Reichweite angeboten. Die stärkere Ausführung entwickelt ein Drehmoment von 300 Newtonmetern und beschleunigt in 6,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. (aum)