Mini hat eine neue Marketing- und Produktmanagerin

Daniela Humele wird Leiterin des Marketings und Produktmanagements von Mini Deutschland. Sie folgt auf Susanna Eiber, die jetzt das Marketing der Marke BMW in Deutschland verantwortet.

Daniela Humele ist seit 1999 im BMW-Konzern in verschiedenen Bereichen tätig und verfügt über langjährige Marketingerfahrung. Von 2006 bis 2017 war sie in verschiedenen Funktionen im Bereich Kommunikationsstrategie und Werbung, Eventmanagement und Customer Relation Management für BMW tätig. Danach verantwortete sie die Kunden- und Interessentenprogramme der BMW Group im Vertrieb Deutschland. Von 2020 bis 2022 leitete Humele das Customer Interaction Management im Deutschlandvertrieb für BMW und Mini. Zuletzt war sie für die Markenkommunikation und Markenstrategie von Mini in Deutschland zuständig. (aum)