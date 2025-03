Triumph TF jetzt auch als Enduro

Triumph erweitert sein Geländesportangebot um die neuen Enduromodelle TF 450-E und TF 250-E. Entwickelt wurden sie in enger Zusammenarbeit mit den mehrmaligen Weltmeistern Iván Cervantes und Paul Edmondson. Der Motor, der eine höhere Schwungmasse als in den Motocrossmodellen entwickelt, steckt in einem sehr leichten Aluminium-Chassis auf Basis eines neuen Zentralrohr-Rahmens mit zwei Unterzügen. Während für die TF 450-E noch keine Leistungsangaben gemacht werden, darf die 250er mit 42 PS (31 kW) und 28 Newtonmetern Drehmoment als leistungsstärkste Vertreterin ihrer Klasse gelten. Der Einzylinder dreht bis 12.800 Umdrehungen in der Minute.

Die Triumph TF 250-E kostet 10.995 Euro (plus Nebenkosten) und die TF 450-E 11.595 Euro. In Österreich sind es 300 bzw. 400 Euro mehr. (aum)