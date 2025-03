Hybridfahrzeuge bleiben Lieblinge des Marktes

Im Februar gingen die Neuzulassungen von Personenkraftwagen in der EU gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2024 um drei Prozent zurück. Vor allem die wichtigsten Märkte verzeichneten Rückgänge, darunter Italien (minus 6 Prozent), Deutschland (-4,6 %) und Frankreich (-3,3 %). Nur Spanien verzeichnete einen Anstieg (+8,4 %).

In den ersten beiden Monaten des Jahres machten batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) 15,2 Prozent des gesamten EU-Marktanteils bei den Neuzulassungen aus, was einen Anstieg gegenüber dem niedrigen Ausgangswert von 11,5 Prozent im Vergleichszeitraum 2024 bedeutet. Hybridfahrzeuge legten kräftig zu, eroberten 35,2 Prozent des Marktes und bleiben die bevorzugte Wahl der Verbraucher in der EU. Der kombinierte Marktanteil von Benzin- und Dieselfahrzeugen sank dagegen auf 38,8 Prozent, gegenüber 48,5 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres.



In den ersten beiden Monaten des Jahres stiegen die Verkäufe neuer BEV um 28,4 Prozent auf 255.489 Einheiten, was einem Anteil von 15,2 Prozent am gesamten EU-Markt entspricht. Drei der vier größten Märkte in der EU, auf die 64 Prozent aller Zulassungen von batterieelektrischen Autos entfallen, verzeichneten kräftige zweistellige Zuwächse: Deutschland (+41 %), Belgien (+38 %) und die Niederlande (+25 %). Im Gegensatz dazu verzeichnete Frankreich einen leichten Rückgang von 1,3 Prozent.



Im Februar stiegen die Neuzulassungen von Hybridautos in der EU um 18,7 Prozent, was auf ein deutliches Wachstum in den vier größten Märkten zurückzuführen ist: Frankreich (+51,4 %), Spanien (+31,5 %), Italien (+10,4 %) und Deutschland (+9,8 %). Dies führte dazu, dass in den ersten beiden Monaten des Jahres insgesamt 594.059 Fahrzeuge zugelassen wurden, was einem Anteil von 35,2 Prozent am EU-Markt entspricht.



Im vergangenen Monat war bei den Zulassungen von Benzinern ein deutlicher Rückgang von 20,5 Prozent zu verzeichnen, wobei der Trend alle wichtigen Märkte betraf. Frankreich verzeichnete mit einem Minus von 27,5 Prozent den stärksten Rückgang, gefolgt von Deutschland (-24,9 %), Italien (-19 %) und Spanien (-13 %).



Mit 489.838 Neuzulassungen sank der Marktanteil von Benzinern auf 29,1 Prozent, verglichen mit 35,5 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Auch der Markt für Dieselfahrzeuge ging um 28 Prozent zurück, so dass ihr Marktanteil im Februar bei 9,7 Prozent lag. Insgesamt wurden in den meisten EU-Märkten zweistellige Rückgänge beobachtet. (aum)