1,5 Millionen Autofahrer nutzen Kia Connect

Kia zählt europaweit inzwischen 1,5 Millionen Kunden, die Connect nutzen. Angefangen hatte es 2019 mit rund 32.500 Autofahrern. Fast 94 Prozent der Kia-Käufer in Europa nutzen mittlerweile das Angebot. Zu den am häufigsten aufgerufenen Funktionen gehören die Fernabfragen zu Status und Diagnose des Fahrzeugs (Remote Vehicle Status Check, Vehicle Diagnostics) sowie dessen Ortung (Find My Car).

Kia Connect ermöglicht außerdem über die App zum Beispiel die Fernbedienung von Fahrzeugfunktionen wie Laden, Klimatisierung und Verriegelung sowie über das Fahrzeug-Infotainmentsystem Echtzeitwarnungen für Notfälle, die Integration in intelligente Infrastruktur und das Bezahlen von Gebühren und Services direkt im Fahrzeug. Regelmäßige Software-Updates Over-the-Air halten das Auto stets auf dem neuesten Vernetzungsstand.



Seit vergangenem Jahr erhalten Connect-Nutzer zum Beispiel über den Navigationsbildschirm Zugang zu standortbezogenen Services und passgenauen Werbeangeboten. Informationen zu Ladestationen, Restaurants oder Rabattaktionen in der Nähe erscheinen als Pin inklusive Namen oder Logo des jeweiligen Unternehmens auf dem Bildschirm. Der im Oktober 2023 eingerichtete Store ermöglicht es den Kia-Kunden auch, ihr Auto mit „Features on Demand“ (FODs) zu personalisieren. Angeboten werden modellabhängig Funktionen wie ein Infotainmentupdate, Musikstreaming, ein fernbedienbarer Parkassistent oder beispielsweise eine Steigerung des Motordrehmoments und damit der Beschleunigung.



Im April vergangenen Jahres vereinbarten Kia und die Konzernmutter Hyundai eine Zusammenarbeit mit dem niederländischen Ministerium für Infrastruktur und Wassermanagement im Bereich Vehicle-to-Everything (V2X). Die Kooperation führte zur Integration von Fahrzeugen in die niederländische Verkehrsinfrastruktur, durch die die Verkehrssicherheit und die Effizienz erhöht werden soll. Dabei führte Kia als erstes Unternehmen in Europa die Funktion „Emergency Vehicle Approaching Alert“ ein, die Autofahrern in Echtzeit Informationen zu Verkehrsunfällen sowie Warnmeldungen vor sich nähernden Krankenwagen liefert. Im September 2024 hat Kia durch eine Partnerschaft mit Geotab sein Engagement bei Flottenmanagementlösungen mit EV-Routing, automatischen Ladeempfehlungen und einfacher Integration von Mehrmarkenfuhrparks ausgebaut.



Ebenfalls im September vergangenen Jahres erhielten die Kia-Modelle mit der regelmäßigen Software-Aktualisierung ein besonders umfassendes Update mit 150 funktionalen Verbesserungen. Dazu gehören der Musikstreaming-Dienst Soundcloud, ein optimierter EV-Routenplaner mit Split-Screen-Ansicht für einen besseren Überblick über die wichtigsten Ladeinformationen und die Batterievorkonditionierung durch Sprachbefehle.



Im Oktober hat Kia in Kooperation mit Parkopedia In-Car-Payment eingeführt. Er ermöglicht es Fahrern eines EV 3, Parkplätze direkt über den Touchscreen ihres Fahrzeugs oder die Kia Connect App zu finden, zu reservieren und zu bezahlen. Eine Ausweitung auf weitere Modelle der Marke ist geplant. (aum)