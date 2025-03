Schuberth Concept exklusiv bei Louis

In Kooperation mit dem Hersteller aus Magdeburg bietet Louis den Schuberth Concept exklusiv an. Der im Windkanal geformte Klapphelm mit Ratschenverschluss darf dank Arretierungsmöglichkeit auch geöffnet als Jethelm getragen werden. Er verfügt über verstellbare Belüftungsöffnungen im Kinn- und Oberkopfbereich sowie Auslässe im Nacken und eine integrierte Sonnenblende. Das Innenfutter ist nahtlos und waschbar. Der Fiberglas-Helm ist zu Preisen ab 449 Euro in vier einfarbigen Ausführungen und vier bunten Dekoren lieferbar. Verfügbar ist der Concept aktuell in Mattschwarz, die anderen Varianten können vorbestellt werden. (aum)