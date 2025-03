Triumph unterstützt den Distinguished Gentleman’s Ride

Zum zwölften Mal in Folge ist Triumph beim Distinguished Gentlemans’s Ride offizieller Motorradpartner. Bei der Veranstaltung treffen sich weltweit in rund 1000 Städten gut gekleidete Motorradfahrer, um für die physische und psychische Gesundheit von Männern zu werben sowie Geld für die Prostatakrebsforschung zu sammeln (natürlich sind auch Frauen willkommen). Die Aktion findet am 8. Mai statt. Die Registrierung für den DGR hat begonnen (www.gentlemansride.com). (aum)