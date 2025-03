Der AvD präsentiert Schumis Ferrari aus dem Jahr 2000

Die Techno-Classica in Essen ist jedes Jahr ein Anziehungspunkt für Menschen mit Interesse an alten Autos und Motorrädern. Erwartet werden mehr als 1250 Aussteller aus über 30 Ländern. Der Automobilclub von Deutschland wird in Kooperation mit Walkenhorst Classic auf einer Fläche von knapp 350 Quadratmetern bei der Weltleitmesse der Klassik-Branche (9.–13.4.) präsent sein. Neben eigenen Oldtimer-Pannen-Fahrzeugen sind mehrere hochklassige Leihgaben am Stand zu, wie zum Beispiel der legendäre Formel-1-Rennwagen von Michael Schumacher aus dem Jahr 2000.

Aus dem eigenen Fundus stellt der AvD historische Pannenhilfsfahrzeuge wie einen DKW-Schnelllaster aus dem Jahr 1955, einen 1956er Opel Rekord Olympia sowie einen Opel Kadett C von 1976 aus. Zudem wird dort über die AvD-Histo-Tour vom 6. bis 8. August informiert, zu der interessierte Teilnehmer sich noch bis zum 6. Juli anmelden können.



Von Kooperationspartner Walkenhorst Classic sind ein AvD-gebrandeter BMW M3 DTM und ein GT3 von Aston Martin mit spannender Geschichte zu sehen. Als Leihgabe aus dem Nationalen Automuseum The Loh Collection wird der Formel-1-Rennwagen von Michael Schumacher aus dem Jahr 2000 zur Schau gestellt. Mit dem Ferrari F1-2000 ist Schumacher zu seinem ersten Weltmeistertitel mit der roten italienischen Marke gefahren.



Darüber hinaus können Messebesucher ihr eigenes fahrerisches Können bei der „Hotlap“ Challenge unter Beweis stellen: Zwei hochwertige Fahrsimulatoren stehen dafür bereit. Für alle Testfahrer wird ein Formel-1-Wagen auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings voreingestellt. Die Rennzeiten werden gespeichert und für die schnellsten Rundenzeiten gibt es Preise. Die drei Bestplatzierten erhalten je einen Tankgutschein (Sieger 150 Euro, Platz zwei 100 Euro und Platz drei 50 Euro). (aum)