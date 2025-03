Aral führt HVO ein

Aral führt HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) an öffentlichen Tankstellen ein. Den erneuerbaren Dieselkraftstoff für Lastwagen und Omnibusse gibt es an den Autohöfen in Schönfeld (Sachsen) und Schnaittach (Bayern). Weitere Standorte sollen bis Mitte des Jahres folgen. Ziel ist es, einen Versorgungskorridor für die wichtigsten Transitstrecken in Deutschland bereitzustellen. Je nach Kundennachfrage und Akzeptanz prüft Aral die Einführung von HVO an weiteren ausgewählten eigenen Standorten in Deutschland. Flottenkunden können den erneuerbaren Kraftstoff bereits seit Ende vergangenen Jahres an inzwischen zehn automatischen Dieselstationen (ADS) in Deutschland tanken.

HVO wird aus erneuerbaren Rohstoffen, wie zum Beispiel gebrauchtes Speiseöl, hergestellt. Aral nennt eine Well-to-Wheel-Einsparung von mindestens 85 Prozent der CO2-Emissionen im Vergleich zu rein fossilem Diesel auf. Der alternative Kraftstoff kann im Wechsel mit herkömmlichen Diesel in Motoren verwendet werden, die vom Hersteller für den Einsatz von Dieselkraftstoffen nach EN 15940 zugelassen sind. (aum)