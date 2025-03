Stellantis baut Marktanteil aus

Stellantis hat im Februar seine Marktanteile in Europa (EU 29) ausgebaut. Er stieg gegenüber Januar um einen Prozentpunkt auf 18,1 Prozent. Gut gestartet ist der Citroën ë-C3, der nach seiner Markteinführung bereits das meistverkaufte Elektrofahrzeug in Frankreich und Italien ist. Bei den leichten Nutzfahrzeugen ist der Konzern Marktführer. Fast jeder dritte Lieferwagen und Transporter (32 Prozent) in Europa kommt von Citroën, Dodge, Fiat, Opel/Vauxhall oder Peugeot. (aum)