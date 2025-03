Der Mazda CX-30 ist die Antwort der japanischen Marke auf neue Herausforderungen für Autos mit Verbrennungsmotoren. Eine Hubraumvergrößerung auf 2,5 Liter, Zylinderabschaltung und der Einsatz eines Mildhybrid-Systems machen den Crossover zum Lösungsansatz vielfältiger mobiler Aufgaben. 140 PS (103 kW) liefert der Benziner, kombiniert mit einer sechsstufigen Automatik beschleunigt er in 10,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Als Höchstgeschwindigkeit werden 191 km/h erreicht. Beim Verbrauch unterbietet der CX-30 die Normangaben und konsumierte auf unseren Fahrten im Durchschnitt 6,3 Liter für 100 Kilometer.

Die Bedienung und das Fahrverhalten sind vorbildlich, nur die Federung ist arg stramm geraten, was nicht jeden überzeugt. Die Ausstattung ist äußerst umfangreich und lässt kaum einen Wunsch unerfüllt. Beim Platzangebot sitzen die Fondpassagiere im Wortsinn in der zweiten Reihe und müssen eingeschränkten Komfort hinnehmen, wenn sie größer als 1,75 Meter sind. Vorne sitzen Fahrer und Beifahrer dagegen in angemessenem Umfeld, dürfen sich über eine gelungene Materialwahl und eine ausgezeichnete Verarbeitung freuen.



Zu haben ist der CX-30 zu Preisen ab 28.940 Euro. (aum)