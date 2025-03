Saisonstart für die Langstreckenserie am Nürburgring

Morgen startet die Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) in ihre neue Saison. Vor Ort sein werden auch Ingenieure von Pagid Racing. Der Anbieter von Hochleistungsbremsprodukten für den Motorsport wird auch in dieser Saison zahlreiche Teams unterstützen. Beim Saisonhighlight, dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring vom 21. bis 22. Juni 2025, werden die Rennwagen dann auch die „PAGID Racing Kurve“ in der Müllenbachschleife durchqueren, einen anspruchsvollen Abschnitt, der nur während des 24-Stunden-Rennens befahren wird. (aum)