Ari Motors stand bislang vor allem für Elektro-Kleinstfahrzeuge, insbesondere im Bereich Transportlösungen. Größtes Modell im Programm war bislang der kleine Ein-Tonner 901. Nun wagt sich das Unternehmen aus Borna bei Leipzig ins Segment der großen Transporter vor. Der 1710 positioniert sich in der wichtigen Sprinter-Klasse und bedeutet für Ari nicht nur bei den Dimensionen, sondern auch in puncto Materialanmut einen großen Sprung nach vorn. Das kommt nicht von ungefähr. Gebaut wird der Transporter von Dongfeng in China, wo er als Hudson e-Bold vermarktet wird. In Deutschland darf er als Ari laufen.

Der knapp sechs Meter lange Hochdach-Kastenwagen hat eine Spitzenleistung von 120 kW (163), die Dauerleistung liegt bei der Hälfte. Damit ist der große Ari 100 km/h schnell. Wer Extraschub benötigt, der kann den S-Modus am Wählhebel drücken. Wahlweise gibt es 77 kWh oder 101 kWh Batteriekapazität. Das steht für Normreichweiten von knapp 280 bzw. über 400 Kilometern. Angeboten wird der 3,3-Tonner auch in einer 4,25-Tonnen-Ausführung. Das Transportvolumen beträgt zwölf Kubikmeter, die Zuladung bis zu 1655 Kilogramm und die Anhängelast liegt bei 1,5 Tonnen.



Die Preisliste beginnt bei 44.990 Euro netto. (aum/jri)