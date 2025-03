Triumph zieht durch die Lande

Triumph ist vom 28. März bis 7. September wieder mit einer Probefahrtentour in Deutschland und Österreich unterwegs. An insgesamt 30 Terminen können interessierte Fahrer und Fahrerinnen die Motorradmodelle näher kennenlernen. Die „Triumph Rides on Tour“ ist mit zwei separaten Fahrzeugkontingenten auf Achse. Gefahren werden können – je nach Verfügbarkeit vor Ort – unter anderem die Speed Triple 1200 RS, Speed Twin 1200, Tiger Sport 660 und 800, die Scrambler 400 X, die Street Triple 675 RS, die Bobber und die Rocket 3 Storm R sowie weitere Modelle der Marke.

Triumph macht bei Händlern oder Zubehörspezialisten wie Louis Station, steuert aber auch einige größere Motorradveranstaltungen an. Die Anmeldungen für die Testfahrten erfolgen online, wo auch die einzelnen Termine zu finden sind: www.triumph-rides-on-tour.de (alle Termine) oder

www.triumph-rides-on-tour.de/?country=at (nur Österreich). (aum)