Ducati Panigale V4 Tricolore Italia: Da freut sich der Minister

Da lud Adolfo Urso doch gerne persönlich in seinen Amtssitz nach Rom ein: Der Minister für Unternehmen und Made in Italy dürfte sich über die Enthüllung der Ducati Panigale V4 Tricolore Italia besonders gefreut haben, hatte er doch bereits gegen die Typenbezeichnung Milano bei Alfa Romeo und eine italienische Flagge am Fiat Topolino protestiert –schließt werden beide nicht in Italien gebaut. Anders die limitierte Sonderedition der Panigale, die in Bologna gebaut wird, und eine Hommage an den Grand-Prix-Sieg im vergangenen Jahr vor heimischer Kulisse ist. Das in einer nummerierten Auflage von nur 163 Stück produzierte Motorrad feiert die Farbe der italienischen Sportnationalmannschaften mit der speziellen Azzurro-Lackierung, die Francesco Bagnaia bei seinem Triumph in Mugello am Tag der Republik fuhr.

Ducati-Chef Claudio Domenicali stellte das Motorrad persönlich vor Exklusive Komponenten wie Carbonfelgen, Trockenkupplung, Racing-Bremsanlage mit 338,5 mm großen Scheiben und – zum ersten Mal bei einem Serienmotorrad – „GP4 Sport Production“-Bremssättel von Brembo mit den weltgrößten Motorradbremsscheiben gehören zur Serienausstattung. Weitere Merkmale sind die Trockenkupplung, verstellbare Fußrasten aus massivem Aluminium und ein GPS-Modul. Wer das Motorrad auf der Rennstrecke einsetzen möchte, dem stehen außerdem ein Racing-Tankdeckel aus massivem Aluminium, Bremssattel-Kühlkanäle, ein offener Kupplungsdeckel aus Carbon und ein Kit zum Entfernen des Kennzeichenhalters zur Verfügung. Diese Zubehörteile gehören zum Lieferumfang. Dazu kommen ein Alcantara-Sitz, eine Racing-Verkleidungsscheibe und eine spezielle Displayanimation beim Startvorgang. Darüber hinaus trägt jede Panigale V4 Tricolore Italia die Originalunterschrift von Francesco „Pecco“ Bagnaia auf dem Tank und wird in einer exklusiven, personalisierten Holzkiste geliefert. Die Besitzer haben außerdem die Möglichkeit, sich eine Lederkombi aus Känguruleder in der Farbgebung des Motorrads zuzulegen.



Die komplette Serie der Ducati Panigale V4 Tricolore Italia ist bereits verkauft. Über den Preis ist nichts bekannt. Die Basis-Tricolore, von der 1000 Stück gebaut werden, kostet bereits 54.500 Euro. (aum)