Modellpflege für den Renault Espace

Der Renault Espace erhält zum Sommer eine Modellpflege. Mehr als ein Drittel der Karosserieelemente sind neu, darunter die gesamte Frontpartie, die Motorhaube, die Heckklappe und die Rückleuchten. Damit greift das große SUV die neue Designsprache der Marke auf. Das bisherige Panoramadach wird durch das bislang größte Solarbay-Glasdach in der Modellpalette der Franzosen ersetzt. Die Insassen können zwischen vier Einstellungen wählen: vollständig transparent, vollständig undurchsichtig, vorne transparent und hinten undurchsichtig oder umgekehrt. Der Espace erhält außerdem eine neue Lichtsignatur und ist der erste Renault mit Fahrererkennung zur Einstellung des personalisierten Benutzerprofils.

Ergonomischere Vordersitze und eine bessere Schalldämmung erhöhen ebenfalls den Komfort. Wie der Rafale erhält auch der Espace die in Zusammenarbeit mit Jean-Michel Jarre entwickelte Willkommensmusik und die neue Grafik für das Multimediasystem. Neu sind außerdem die exklusive Innenausstattung in Sandgrau und die Außenfarbe Baltikum-Grau sowie für die Ausstattungen Esprit Alpine und Iconic sind neue Ganzjahresreifen in 20 Zoll erhältlich. (aum)