In einer Sekunde Strom für zwei Kilometer?

BYD hat nach eigenen Angaben eine neue Plattform für Elektroautos entwickelt, die es ermöglicht, Strom so schnell aufzunehmen wie Autos tanken. Die so genannte Super-e-Plattform soll eine Ladegeschwindigkeit von bis zu 1000 Kilowatt erreichen. Damit kann die Reichweite von batteriebetriebenen Fahrzeugen pro Sekunde um zwei Kilometer erhöht werden. In fünf Minuten wäre das Energie für rund 400 Kilometer.

Die Fahrzeug- und Batteriearchitektur ist mit einem einzelnen Antriebsmotor gekoppelt, für den BYD eine Leistung von 580 kW (788 PS). Die beiden ersten und für den chinesischen Markt bestimmten Modelle Han L und Tang L sollen damit eine Höchstgeschwindigkeit von über 300 km/h schaffen. Mit 30.000 Umdrehungen pro Minute setzt der Motor einen weiteren neuen Maßstab für die Großserienfertigung.



Mit der Super-e-Plattform will BYD außerdem ein flüssigkeitsgekühltes Megawatt-Blitzladesystem einführen, das eine maximale Leistung von 1360 Kilowatt liefern kann.

Für die Zukunft plant das Unternehmen den Bau von über 4000 solcher Stationen in ganz

China. Zudem sollen mit einem weiteren System herkömmliche Schnellladegeräte zu den so genannten Flash-Chargern aufgerüstet werden können. (aum)