ZF hat einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden

Dr. Rolf Breidenbach ist heute zum neuen ZF-Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt worden. Er folgt auf den aus persönlichen Gründen vorzeitig im gegenseitigen Einvernehmen scheidenden Dr. Heinrich Hiesinger und gehört dem Kontrollgremium seit einem Jahr an.

Rolf Breidenbach hat Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften an der RWTH in Aachen studiert. Nach der Promotion im Maschinenbau folgten Tätigkeiten in der Industrie und in einem technischen Dienstleistungsunternehmen. Von 1995 bis 2003 war der gebürtiger Bochumer bei der Unternehmensberatung McKinsey tätig, in den letzten vier Jahren als Partner. Von Anfang 2004 bis 2022 war er Vorsitzender der Hella-Geschäftsführung.



Für Heinrich Hiesinger, der bereits frühzeitig angekündigt hatte, nicht länger als bis 2028 zur Verfügung zu stehen, soll Ingrid Jägering in den Aufsichtsrat rücken. Die 58-Jährige ist Vorständin für Finanzen und IT der Stihl-Gruppe. Sie startete 1986 ihre Berufslaufbahn bei Siemens und war für verschiedene namhaften Industrieunternehmen wie MAN und Leoni tätig. (aum)