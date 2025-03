2025 will Mercedes-Benz den fünfmillionsten Sprinter bauen

Name statt Nummer. Vor 30 Jahren brachte Mercedes-Benz einen Transporter auf den Markt – den Sprinter, der als erster Transporter der Marke statt einer Typennummer einen Namen erhielt. Er wird zum Namensgeber für die gesamte Fahrzeugklasse. Mercedes-Benz startet die Feierlichkeiten des Sprinter-Jahrestags mit einem Sondermodell und einer Ausstellung auch mit einem Sprinter der ersten Generation, aktuellen Modellen und dem batterieelektrisch angetriebenen eSprinter.

Das Sondermodell zeigt mit seiner Ausstattung alles, was der Sprinter kann. Aufsetzend auf die Ausstattungslinie Select mit Komfortsitz inklusive Lordosenstütze für Fahrer, Komfort-Dachbedieneinheit sowie LED High Performance-Scheinwerfer inklusive Adaptivem Fernlicht-Assistenten, außerdem das neue Fahrassistenz-Paket und zusätzliche Komfortfeatures als integrierte Sonderausstattungen mit einem deutlichen Preisvorteil. Das Sondermodell „30 Jahre Sprinter“ startet bei 58.055 Euro.



Der Mercedes-Benz eSprinter ist in zwei Aufbauformen und -längen sowie mit drei Batteriegrößen und einer Reichweite bis zu 478 Kilometern (WLTP) verfügbar. Er basiert auf einem neuen Konzept mit drei Modulen, die eine einfache Anpassung der Plattform an weitere Fahrzeugvarianten ermöglichen. Aus- und Aufbauherstellern eröffnen sich so neue Möglichkeiten, auch auf eSprinter Basis branchenspezifische Lösungen zu entwickeln. Mit einem Ladevolumen von bis zu 14 Kubikmeter und einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 4,25 Tonnen beweist der eSprinter zudem eine vergleichbare Praxistauglichkeit wie sein Pendant mit Verbrennungsmotor.



Für den eSprinter – wie auch für den konventionell angetriebenen Sprinter – gibt es seit dem vergangenen Jahr zudem Updates in puncto Vernetzung und Sicherheit. Beide Modelle profitieren unter anderem von Neuerungen des MBUX-Multimediasystems. Ebenso wurden die Sicherheits- und Assistenzsysteme mit zusätzlichen und teilweise neuen Funktionen ausgestattet. So beinhaltet zum Beispiel der Aktive Brems-Assistent jetzt die Kreuzungsfunktion. Mit den aktuellen Änderungen sind ab sofort auch ein 22 kW AC-Lader sowie ein Fahrassistenzpaket als Sonderausstattungen bestellbar. (aum)