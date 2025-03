Dieselpreis auf Jahrestief

Diesel ist an den Tankstellen so günstig wie noch nie in diesem Jahr. Wie der ADAC ermittelt hat, kostet der Liter im bundesweiten Mittel 1,613 Euro und damit 1,1 Cent weniger als vor einer Woche. Der Preis für Super E10 hat sich mit im Schnitt 1,686 Euro je Liter nicht verändert.

Die Rohölnotierung als wichtigster Faktor für die Bewertung der Kraftstoffpreise liegt in etwa auf dem Stand der vergangenen Woche. Beim Diesel dürfte sich das nahe Ende der Heizperiode bemerkbar machen. Gestützt wird das derzeitige Spritpreisniveau auch durch den Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar. (aum)