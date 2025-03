Sprinter als Rettungswagen für Lebensmittel

Seit mehr als 30 Jahren sorgen die Tafel-Initiativen in Deutschland dafür, dass noch verzehrfähige Lebensmittel nicht vernichtet, sondern an bedürftige Menschen verteilt werden. Nahezu ebenso lange unterstützt Mercedes-Benz die Tafeln mit Fahrzeugen, überwiegend mit dem Transporter Sprinter, der seit 30 Jahren auf dem Markt ist. Den Jahrestag nutzte das Unternehmen heute, um in Berlin Spandau den inzwischen 1500sten Sprinter an eine Tafel zu übergeben.

David Perdomo Hollatz, Leiter Vertrieb und Marketing Mercedes-Benz Vans Deutschland, übergab das Fahrzeug im Rahmen einer Feierstunde an die Schwäbische Tafel Stuttgart. Deren Vertreter Marko Reimer nahm im Beisein des Vorstandsvorsitzenden Tafel Deutschland, Andreas Steppuhn, den Sprinter in Empfang. Vertriebschef Hollatz: „Auch dieser Transporter ist ein Sprinter, wie bereits das 1000ste Fahrzeug und auch das erste Neufahrzeug, das von Mercedes-Benz im Jahr 1999 an die Tafeln übergeben wurde.“



Das Jubiläums-Fahrzeug hat einen Frischdienstausbau des Mercedes-Benz Van Solution-Partners Kerstner, der die Kühlkette während des Transports gewährleistet. Bei längeren Fahrtunterbrechungen lässt sich das Fahrzeug ans Stromnetz anschließen. Dann hält die Standkühlung die Lebensmittel im Laderaum auf der gewünschten Temperatur.



Das Basisfahrzeug ist ein Sprinter Kastenwagen in Hochdachausführung mit 170 PS (125 kW) Motor und 9G-Tronic-Automatikgetriebe. Ausgeführt ist das Fahrzeug in der Ausstattungslinie Pro mit Komfortausstattungen sowie Fahrsicherheits- und Assistenzsystemen, passend für den Einsatz bei den Tafeln, von denen Andreas Steppuhn sagt, sie seinen Deutschlands soziale Lebensmittelretter: „75.000 Engagierte retten minütlich etwa 500 kg Lebensmittel und verteilen sie an armutsbetroffene Menschen. Wir sind froh, dass wir mit Mercedes-Benz einen langjährigen Partner an unserer Seite haben, der unsere Tafel-Fahrzeuge mitfinanziert.“



1993 wurde die erste deutsche Tafel in Berlin gegründet. Mittlerweile gibt es in Deutschland rund 975 gemeinnützige Tafeln. Insgesamt rund 250.000 Tonnen Lebensmittel verteilen die Helferinnen und Helfer jährlich an mehr als zwei Millionen bedürftige Menschen in ganz Deutschland, darunter knapp 30 Prozent Kinder und Jugendliche. Mercedes-Benz unterstützt die Tafeln im Rahmen eines Sponsoring-Programms mit bis zur Hälfte des Fahrzeugpreises. Der übrige Betrag wird hauptsächlich durch lokale Spender und Sponsoren erbracht. Bei den Fahrzeugen handelt es sich zu rund drei Viertel um Sprinter und einem Viertel um Vito. Zunehmend werden auch batterieelektrisch angetriebene eVito und eSprinter eingesetzt. (aum)